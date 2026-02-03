Violenza alle manifestazioni il ministro Foti | Deriva pericolosa

Il ministro Foti mette in guardia sulla crescente violenza durante le proteste. In un’intervista, parla di un “salto di qualità” che non si può ignorare e definisce questa tendenza una deriva pericolosa. La situazione diventa sempre più preoccupante, e il governo promette di intervenire per contenere gli episodi di violenza.

«Siamo di fronte a una deriva pericolosa che non va sottovalutata perché vi è un salto di qualità all'interno delle manifestazioni in termini di violenza che non può essere in alcun modo sottovalutato». Risponde così il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Durante un acceso dibattito alla Camera, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha rivolto dure parole all’opposizione, affermando: “Voi vi vergognate di essere italiani e occidentali”.

