Violenza alle manifestazioni il ministro Foti | Deriva pericolosa

Da ilpiacenza.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Foti mette in guardia sulla crescente violenza durante le proteste. In un’intervista, parla di un “salto di qualità” che non si può ignorare e definisce questa tendenza una deriva pericolosa. La situazione diventa sempre più preoccupante, e il governo promette di intervenire per contenere gli episodi di violenza.

«Siamo di fronte a una deriva pericolosa che non va sottovalutata perché vi è un salto di qualità all'interno delle manifestazioni in termini di violenza che non può essere in alcun modo sottovalutato». Risponde così il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Violenza Manifestazioni

Virtus–Maccabi, Lepore: “Sì alle manifestazioni, ma senza violenza”

Bignami alle opposizioni: “Vi vergognate di essere italiani”. Bagarre alla Camera e urla ironiche: “Foti, Foti” – Video

Durante un acceso dibattito alla Camera, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha rivolto dure parole all’opposizione, affermando: “Voi vi vergognate di essere italiani e occidentali”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Violenza Manifestazioni

Argomenti discussi: Torino: Conapo, solidarietà a polizia; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Violenza al corteo per Askatasuna: quella rete europea dei violenti che si muove in cerca di scontri. I timori per il Ponte.

Violenza durante la manifestazione per Askatasuna, Renzi: In galera chi ha picchiato l'agente, tutte le reazioniUnanime la condanna del mondo della politica dopo quanto accaduto durante il corteo, Cirio: Quelli che ha messo a ferro e a fuoco la città sono dei delinquenti ... torinotoday.it

violenza alle manifestazioni ilManifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a TorinoMigliaia di persone in piazza contro la chiusura del centro sociale di Vanchiglia e il governo Meloni, giornalisti aggrediti ... torinotoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.