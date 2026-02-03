Viola la chiusura dell’A13 e finisce in un cantiere | denunciato

Questa mattina un uomo ha forzato la chiusura dell’autostrada A13 e si è infilato in un cantiere in fase di lavoro. I carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno subito fermato e denunciato per aver messo a rischio la sicurezza propria e degli operai. Nessuno si è fatto male, ma la scena ha fatto salire l’attenzione sulla pericolosità di certi comportamenti.

I carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano che ha violato la chiusura dell'autostrada ed è finito all'interno di un cantiere stradale lungo l'autostrada A13 Padova–Bologna, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli operai presenti. L'intervento della Polizia Stradale è stato immediato. L'uomo è stato bloccato all'altezza di Altedo (Bologna) dopo un breve inseguimento. Si è visto ritirare immediatamente la patente l'uomo che, nelle prime ore di martedì scorso, è stato intercettato dalla Polizia Stradale.

