Villaggio Olimpico di Milano-Cortina | dal ‘muro della pace’ alla sala di preghiera l’esperienza del Village 2026

Il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 sta trasformando il centro della città. È diventato un punto di ritrovo tra sport, cultura e momenti di socialità. Tante persone si fermano a visitarlo, curiosi di scoprire le iniziative e le strutture allestite. In questo spazio si alternano eventi e incontri che coinvolgono cittadini e turisti, rendendo l’atmosfera vivace e aperta. Le installazioni, come il ‘muro della pace’ e la sala di preghiera, attirano l’attenzione e mostrano

Il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 sta divenendo il cuore della città, un punto di incontro tra sport, cultura e convivialità. Al centro dell’esperienza olimpica, il “Muro della tregua olimpica”, simbolo di pace e unità, è stato inaugurato a Porta Romana, in via Lorenzini, in presenza della presidentessa del CIO Kirsty Coventry e del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. L’area, che ospita i 77 atleti italiani coinvolti negli sport del ghiaccio – dallo short track al pattinaggio di figura – è stata progettata per favorire il ritmo della preparazione e del benessere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel Villaggio Olimpico di Milano, il luogo più fotografato è il simbolo dei Giochi: i cinque cerchi.

Durante il passaggio della fiaccola olimpica a Livorno per Milano-Cortina 2026, momenti di emozione e gratitudine hanno caratterizzato l'evento, culminando con le lacrime di Protti e Sabatini sul palco del villaggio olimpico.

Il villaggio olimpico di Milano sembra uscito da un vecchio film in bianco e neroTra palazzine minimal e sostenibilità, l’Italia del ghiaccio prende casa tra mensa, lounge e bandiere: non sarà un sogno a colori, ma è qui che nascono le ambizioni olimpiche ... ilfoglio.it

Comunicato Stampa: AL VILLAGGIO OLIMPICO DI CORTINA NASCE LA LAUNDRY UFFICIALE FIRMATA DASH E LENORLa Laundry Room del Villaggio Olimpico di Cortina è pronta ad accogliere le atlete e gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano ... iltempo.it

Ha aperto le porte il Villaggio olimpico che ospiterà atleti e delegazioni da ogni parte del mondo. Realizzata da Coima, l'area, nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, è composta da sei edifici per un totale di 1.700 posti letto. Gli atleti potranno riposare e alle - facebook.com facebook

Milano Cortina, un murale per la pace al Villaggio olimpico. Lo potranno firmare atleti e personalità istituzionali. #ANSA x.com