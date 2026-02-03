Villa Mussolini vendesi… solo ai compagni?

La villa estiva di Mussolini, messa in vendita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, torna al centro dell’attenzione. La domanda che circola è se l’immobile possa davvero finire nelle mani di chi condivide ancora le idee del passato. La storia e le polemiche non si placano, mentre i potenziali acquirenti riflettono sul valore simbolico di quella casa.

Roma, 3 feb – Si ritorna a parlare di Villa Mussolini. Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa la dimora estiva della famiglia del Duce è stata messa in vendita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. All’apertura della data room, risalente ad ottobre, è seguita a metà gennaio l’apertura delle buste. Tre le proposte arrivate: clamorosamente l’offerta più alta non è stata quella del Comune di Riccione. A superare in maniera sensibile il milione e centomila euro dell’amministrazione locale ci ha pensato una società privata, la David2 di Torino. A quanto pare non una realtà qualunque, almeno secondo il punto di vista dell’attuale proprietà. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il Comune di Riccione ha avviato la procedura di vendita di Villa Mussolini, ma finora non ha fornito dettagli sui progetti e sul valore dell’offerta.

La vendita di Villa Mussolini a Riccione resta ancora in sospeso.

Villa Mussolini in vendita: il comune di Riccione ci pensa, Fd'I attacca

Riccione, Villa Mussolini, e l’acquisizione congelata: Non è solo una gara sul prezzoLa partita su Villa Mussolini entra in una fase di stallo. Dopo l’apertura delle tre buste, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di ... corriereromagna.it

Villa Mussolini in vendita, un privato offre il doppio del Comune di RiccioneVilla Mussolini a Riccione potrebbe presto parlare torinese . Come riportano 'il Resto del Carlino' e i media locali la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ha acquisito l'immobile nel 1997, s ... rainews.it

Edda Negri Mussolini respinge le polemiche sull’eventualità che la villa estiva del Duce diventi un ritrovo per nostalgici: secondo lei, è “surreale”. La proprietà, di proprietà della Fondazione Carim e in vendita all’asta, potrebbe ospitare la collezione futurista - facebook.com facebook

Edda Negri #Mussolini respinge le polemiche sull’eventualità che la #villa estiva del #Duce diventi un ritrovo per nostalgici: secondo lei, è “surreale”. La proprietà, di proprietà della Fondazione #Carim e in vendita all’asta, potrebbe ospitare la collezione futu x.com