Vigili del fuoco di Nuoro il nuovo comandante provinciale è un palermitano

I vigili del fuoco di Nuoro hanno un nuovo comandante. Si chiama Salvatore Corrao, ha 49 anni ed è originario di Palermo. Corrao si è insediato ieri mattina, con la presenza del direttore regionale per la Sardegna, Nicola Micele. Sostituisce Giampaolo Lampis, che ora è alla guida dei vigili di un’altra zona.

Si tratta di Salvatore Corrao, 49 anni. Le sue prime parole: "Ho assunto con entusiasmo il comando del capoluogo barbaricino" Salvatore Corrao è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro. Quarantanove anni, palermitano, si è insediato ieri mattina alla presenza del direttore regionale per la Sardegna, Nicola Micele, e subentra al precedente comandante, Giampaolo Lampis, nominato al comando dei vigili del fuoco di Chieti. Salvatore Corrao ha una laurea in Ingegneria chimica conseguita all'Università di Palermo, ed è entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2006.

