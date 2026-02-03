**Video mostra degrado esterno davanti al consultorio giovanile di Madonna Alta**
Un video mostra il degrado davanti al consultorio giovanile di Madonna Alta, a Perugia. Le immagini sono state condivise sui social e hanno scatenato molte proteste tra i residenti. La zona appare abbandonata a sé stessa, con sporcizia e strutture in cattivo stato. Molti cittadini chiedono interventi immediati per sistemare l’area e riqualificare il quartiere.
Il degrado esterno davanti al consultorio per giovani e famiglie di Madonna Alta, a Perugia, è stato segnalato in un video che ha suscitato forti reazioni tra i cittadini. La struttura, ubicata in via Pian della Genna, 1, è destinata a fornire servizi ai giovani e alle famiglie, ma l’aspetto dell’edificio è ormai fonte di preoccupazione. Il video, diffuso su piattaforme social, mostra uno spazio esterno in condizioni precarie, con pavimentazione danneggiata, impianti di illuminazione in stato di abbandono e mancanza di cura nell’ambiente circostante. La segnalazione è stata rilasciata il 3 febbraio 2026, a causa di un tempo piovoso, con probabilità di precipitazioni del 95%. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Madonna Alta Perugia
VIDEO/ Rubano minicar all’esterno di un liceo a Napoli davanti agli studenti, Rete Minori: “Inaccettabile”
Un episodio di furto di una minicar davanti al liceo Vittorini di Napoli è stato documentato e condiviso sui social.
Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. Alta tensione a Minneapolis
A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l’uccisione di Alex Pretti, un 37enne, da parte di un agente dell’ICE durante un intervento nel quartiere di Eat Street.
Ultime notizie su Madonna Alta Perugia
IL VIDEO | Ecco il degrado esterno davanti al Consultorio per giovani e famiglie a Madonna AltaLa denuncia dei lettori di Perugia Today.it: Il video mostra lo stato di degrado dello stabile che ospita il consultorio di Madonna Alta a Perugia, vergognoso. perugiatoday.it
Ciao a tutti, sono un dottorando di ingegneria civile e cerco appartamento, casa o loft, monolocale o bilocale, in affitto a partire da aprile, Il mio budget è di circa 500 € e cerco preferibilmente nelle zone di Elce, Madonna Alta o Ferro di Cavallo. - facebook.com facebook
Adeguamento delle gallerie “Pallotta” e “Madonna Alta”, si parte dalla settimana prossima con la canna verso Bettolle della galleria “Pallotta” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.