**Video mostra degrado esterno davanti al consultorio giovanile di Madonna Alta**

Un video mostra il degrado davanti al consultorio giovanile di Madonna Alta, a Perugia. Le immagini sono state condivise sui social e hanno scatenato molte proteste tra i residenti. La zona appare abbandonata a sé stessa, con sporcizia e strutture in cattivo stato. Molti cittadini chiedono interventi immediati per sistemare l’area e riqualificare il quartiere.

Il degrado esterno davanti al consultorio per giovani e famiglie di Madonna Alta, a Perugia, è stato segnalato in un video che ha suscitato forti reazioni tra i cittadini. La struttura, ubicata in via Pian della Genna, 1, è destinata a fornire servizi ai giovani e alle famiglie, ma l'aspetto dell'edificio è ormai fonte di preoccupazione. Il video, diffuso su piattaforme social, mostra uno spazio esterno in condizioni precarie, con pavimentazione danneggiata, impianti di illuminazione in stato di abbandono e mancanza di cura nell'ambiente circostante.

