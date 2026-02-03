Vico Casana | spiraglio per la storica tripperia sulla vendita di riccetto e castagnetta

La storica tripperia di vico Casana potrebbe riaprire presto. Dopo il sequestro di 400 chili di riccetto e castagnetta, il titolare Francesco Pisani ha ottenuto uno spiraglio per riprendere l’attività. La bottega, conosciuta nel centro storico, rischiava di chiudere definitivamente. Ora si lavora per trovare una soluzione che permetta di tornare a vendere quelle parti di carne tipiche, che da anni rappresentano un punto di riferimento per i clienti del quartiere.

Il sequestro di 400 kg di riccetto e castagnetta alla tripperia di vico Casana ha suscitato preoccupazione tra i titolari, che ora annunciano un ricorso legale.

