Viaggiare per guarire | il racconto di Remo Carulli tra memoria paesaggi e rinascita personale a Varese

Lunedì 2 febbraio, a Varese, si è svolto un incontro che ha riunito appassionati di viaggi, memoria e rinascita personale. Nell’ambiente di Materia, Remo Carulli ha condiviso la sua esperienza, parlando di come viaggiare possa aiutare a guarire e a ritrovare se stessi. L’evento ha attirato un pubblico curioso, desideroso di ascoltare storie di cambiamento e di scoprire come i paesaggi possano diventare parte di un percorso di crescita interiore.

Lunedì 2 febbraio, nello spazio Materia di Varese, si è svolto un incontro che ha unito viaggio, psiche e cura del sé in un dialogo intenso e profondo. Al centro della serata, Remo Carulli, psicoterapeuta torinese e autore di lunga esperienza per Lonely Planet, ha presentato la nuova edizione della sua guida “Per salvarsi la vita viaggiando”. Non si tratta di un semplice manuale turistico, ma di un percorso che attraversa paesaggi e stati d’animo, un’opera che vuole essere strumento di riflessione e rinascita personale. La serata, organizzata nell’ambito del ciclo dedicato ai viaggi e ai cammini, ha attirato un pubblico attento, affascinato da un’idea inedita: il viaggio come terapia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggiare per guarire: il racconto di Remo Carulli tra memoria, paesaggi e rinascita personale a Varese Approfondimenti su Remo Carulli Luce e memoria: il racconto visivo di Ispira/Grassivaro tra arte digitale e paesaggi immaginari A Bologna, i muri della Centrale Re-Use With Love si sono trasformati in una grande tela. A Monte Sant'Angelo c'è ‘Paesaggi a Sud’, viaggio artistico tra lentezza e memoria con Rione Junno e Claudia Lerro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Remo Carulli Argomenti discussi: A VILLA ALTIERI IN VIAGGIO DA TE, ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA SUI MINORI E GIOVANI STRANIERI CHE ARRIVANO IN ITALIA; Oroscopo dell’Amore per l'anno 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpi. Lunedì 2 – ore 21:00 Materia Spazio Libero, Castronno Guida per salvarsi la vita viaggiando Con Remo Carulli, presenta la prima guida di Lonely Planet Info e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/1980453243965aff=oddtdtcreator - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.