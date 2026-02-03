Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 17 | 25

In città si circola con molte difficoltà. Il traffico rimane molto intenso sul Grande Raccordo Anulare, dove ci sono code e rallentamenti in entrambe le carreggiate. In particolare, sulla carreggiata esterna si registrano lunghe code tra le uscite di Laurentina e Romanina, mentre in quella interna si formano ingorghi tra Laurentina e Pontina. La situazione si complica anche tra Nomentana e Prenestina, con traffico rallentato e code tra la tangenziale est e lo svincolo di Tor Cervara. Le strade principali come la Pontina e via Crist

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente Roma Fiumicino e Pontina in carreggiata esterna rimanendo l'esterna con la tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina Romanina mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Laurentina e puntini e salario in più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale Est e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra il grande raccordo e via di Vallerano nei due sensi di marcia in via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione ostia per taglio roccia e lastra le info fai tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

