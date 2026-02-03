Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 16 | 25

Tra ingorghi e rallentamenti, la viabilità sull’autostrada Roma-Regione Lazio si fa complicata. Questa pomeriggio, il traffico si è intensificato lungo il Grande Raccordo Anulare, con code a tratti tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna e rallentamenti anche in carreggiata interna tra Caccia e l’uscita di Tiburtina. Non sono da meno le strade più vicine alla città: sulla Cassia, si circola a passo d’uomo tra via Trionfale e La Storta, mentre la Salaria registra rallentamenti tra Monter

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra caccia e se l'aria è più avanti tra le uscite Tiburtina a Roma Teramo sul tratto Urbano lunghe code per traffico intenso tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada statale Cassia traffico rallentato altezza via Trionfale direzione La Storta mentre in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia ci spostiamo in via Casilina dove si rallenta per l'intenso traffico tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino che faccia e la vita è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 16:25 Approfondimenti su Roma Regionale Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07:25 Da questa mattina, la viabilità a Roma presenta diversi rallentamenti e code. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10:25 Questa mattina a Roma il traffico si presenta molto intenso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Regionale Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 15:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in ... romadailynews.it Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a ... romadailynews.it Ottime notizia da Roma per la viabilità del basso Sebino: il ministero delle infrastrutture si è impegnato ad inserire l'opera di 147 milioni di euro nel contratto di programma ANAS - MIT - facebook.com facebook #Roma #viabilità Al Nuovo Salario, ripristinato il percorso della linea 349 su via Chiusi. La linea era deviata a seguito della caduta di un albero. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.