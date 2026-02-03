Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 12 | 25

Questa mattina si registrano forti disagi sulla Pontina a causa di un incidente tra Castel di Decima e lo svincolo per Pratica. Il traffico è rallentato e si formano code in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare, invece, la circolazione procede senza grossi problemi, anche se ci sono alcuni rallentamenti vicino allo svincolo per via Pontina. A Montefiascone, sulla Cassia, c’è un altro incidente che blocca le due carreggiate all’altezza dello svincolo per via Orvietana. Chi si muove in queste zone deve fare attenzione,

Astral infomobilità un saluto infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Pontina causa del sinistro Ci sono code per chi viaggia in direzione Latina tra Castel di Decima e lo svincolo per via di Pratica ci spostiamo sul Raccordo Anulare circolazione al momento scorrevole su tutto cittadino ad eccezione di qualche rallentamento in esterna all'altezza dello svincolo per via Pontina usciamo dalla capitale per segnalare un altro incidente su via Cassia nel territorio Montefiascone Concorde in entrambi i sensi di marcia all'altezza dello svincolo per via orvietana ricordiamo poi che a causa di una frana è ancora chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Velletri via Ulderico Mattoccia e la stazione ferroviaria in entrambi i sensi infine prudenza alla guida per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio specialmente sui settori settentrionali Regione dove sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o breve temporale da Marco Morgante Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

