Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 11 | 25

La viabilità nella regione Lazio si mantiene abbastanza scorrevole, anche se ci sono alcune criticità. Sull’Anulare, il traffico è tranquillo, con solo qualche rallentamento tra Ardeatina e Tuscolana sulla carreggiata esterna. La Pontina invece è più lenta tra Campoverde e Genio Civile, in entrambe le direzioni. A Velletri, il tratto di via Appia resta chiuso a causa di una frana, e anche la stazione ferroviaria è ancora off limits. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il rischio di pioggia e

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole su raccordo anulare ad eccezione di qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo su via Pontina per generare rallentamenti tra Campoverde e genio civile in direzione della capitale ricordiamo poi che a causa di una frana è ancora chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Velletri via Ulderico Mattoccia e la stazione ferroviaria nelle due direzioni infine prudenza alla guida per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio specialmente sui settori settentrionali della Regione dove sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale per tutto l'arco della giornata da Marco Morgante Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 11:25 Approfondimenti su Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07:25 Da questa mattina, la viabilità a Roma presenta diversi rallentamenti e code. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10:25 Questa mattina a Roma il traffico si presenta molto intenso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Regione Lazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti sulla ... romadailynews.it Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a ... romadailynews.it Ottime notizia da Roma per la viabilità del basso Sebino: il ministero delle infrastrutture si è impegnato ad inserire l'opera di 147 milioni di euro nel contratto di programma ANAS - MIT - facebook.com facebook #Roma #viabilità Al Nuovo Salario, ripristinato il percorso della linea 349 su via Chiusi. La linea era deviata a seguito della caduta di un albero. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.