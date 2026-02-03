Via Oreto buca pericolosa ed avvallamento del marciapiedi

Da palermotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buca enorme e un avvallamento sul marciapiede di via Oreto stanno creando problemi ai passanti e ai residenti. La buca si trova proprio sul percorso pedonale e mette a rischio chi cammina. Anche le auto fanno fatica a entrare nel cortile Mendola, bloccate o costrette a fare manovre complicate. La situazione resta critica e nessuno sembra aver ancora sistemato il guasto.

Buca molto pericolosa per i pedoni sul marciapiede. Inoltre le auto hanno problemi ad entrare nel cortile Mendola.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via Oreto

Buca profonda e pericolosa a Chieti Scalo: la segnalazione

Una buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni.

Buca in via Principe di Belmonte: "E' pericolosa, urge un intervento"

In via Principe di Belmonte una buca rischia di causare incidenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.