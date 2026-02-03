Via del Bergamotto presentata alla Camera di commercio

La presentazione ufficiale del primo itinerario turistico dedicato al Bergamotto si è svolta questa mattina alla Camera di commercio di Reggio Calabria. Gli organizzatori hanno illustrato il percorso che porta i visitatori tra le aziende e i luoghi simbolo di questo agrume, simbolo della città. L’obiettivo è attirare più turisti e valorizzare un prodotto che rappresenta l’identità locale. La proposta è già stata accolta con interesse da operatori e istituzioni.

La Via del Bergamotto: presentato il primo itinerario turistico dedicato al simbolo di Reggio Calabria. La Via del Bergamotto è stata presentata ufficialmente questa mattina nella Sala Convegni della Camera di commercio di Reggio Calabria, segnando un passo decisivo nella costruzione di una strategia di marketing territoriale che unisce filiera agricola, cultura e accoglienza. Promosso dalla Camera di commercio con il supporto tecnico di ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e culturali – l'itinerario rappresenta l'evoluzione del percorso avviato con l'ultima edizione di Bergarè, trasformando la vocazione produttiva del bergamotto in un'esperienza turistica strutturata e fruibile tutto l'anno.

