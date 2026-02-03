Vi spiego perché lo scudo penale per la polizia e il fermo preventivo non serviranno

La proposta di uno scudo penale per la polizia e il fermo preventivo non convince. Secondo gli esperti, queste misure non cambieranno molto nella gestione dell’ordine pubblico. La polizia rischia di rimanere ferma, senza strumenti efficaci, e il fermo preventivo si rivela poco utile. Nessuna svolta concreta all’orizzonte, insomma.

Il fermo preventivo di polizia «non servirà perché difficilmente produrrà degli effetti significativi nella gestione dell’ordine pubblico. In compenso, rischierà di radicalizzare ulteriormente lo scontro, di irrigidire ancora di più i rapporti già tesi nelle piazze, di comprimere in modo significativo altri spazi di libertà. È fumo negli occhi, è propaganda securitaria a finanza zero, come si dice. Propaganda utile a non affrontare il vero nodo che le violenze di Torino tornano a proporre». Lo dice in una intervista a La Repubblica l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli. Gabrielli e il fermo preventivo di polizia.🔗 Leggi su Open.online

Dopo gli scontri di Torino, il governo Meloni annuncia nuove misure per rafforzare l’ordine pubblico.

#Decreto-Sicurezza- Torino || Il governo ha deciso di rafforzare il decreto sicurezza dopo le violenze di Torino.

