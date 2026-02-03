Una discoteca molto frequentata nel centro della città chiude all’improvviso. Gli esercenti spiegano che si prendono una pausa, senza indicare una data precisa per la riapertura. La notizia ha sorpreso i clienti abituali, che si chiedono cosa sia successo e se torneranno a ballare lì. Per ora, la chiusura resta un mistero.

Con nomi diversi, era ormai aperta da 70 anni: l'unica del centro storico di Arezzo. I titolari: "Siamo stanchi, è il momento di fermarsi. Ci sono situazioni poco chiare". Ecco cosa è successo "Cari amici e clienti, con grande dispiacere e con la tristezza nel cuore, siamo a comunicarvi che ci prendiamo una pausa." Inizia così il messaggio apparso sulla pagina Instagram del Class 125, poco prima dell'ora di cena, di lunedì 2 febbraio. Spruzzano spray urticante, evacuata la discoteca Class. Il titolare: "Sono sconcertato, denuncio" Gli aretini vendono i gioielli di famiglia: vi racconto il business dei compro oro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Class 125

Oltre allo sci, ci sono molte altre attività e aspetti da considerare per il rinascimento delle località di montagna.

Oltre allo sci, ci sono molte opportunità per il rilancio della montagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Class 125

Argomenti discussi: Vi spiego perché l'antisemitismo ci riguarda tutti; Vi spiego cosa non va nella corsa all’oro della stablecoin Tether; Vi spiego cosa c'è dietro l'improvvisa chiusura della discoteca Class 125; Nuovi nati: anche nel 2026 c'è il 'baby kit': cosa prevede.

Io nella mia classe multilivello di italiano L2 mentre spiego il genere e numero dei sostantivi, i pronomi combinati, gli aggettivi, il futuro anteriore e il participio passato a dodici adolescenti provenienti da 12 Paesi diversi - facebook.com facebook