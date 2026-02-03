Vi spiego cosa c' è dietro l' improvvisa chiusura della discoteca Class 125
Una discoteca molto frequentata nel centro della città chiude all’improvviso. Gli esercenti spiegano che si prendono una pausa, senza indicare una data precisa per la riapertura. La notizia ha sorpreso i clienti abituali, che si chiedono cosa sia successo e se torneranno a ballare lì. Per ora, la chiusura resta un mistero.
Con nomi diversi, era ormai aperta da 70 anni: l'unica del centro storico di Arezzo. I titolari: "Siamo stanchi, è il momento di fermarsi. Ci sono situazioni poco chiare". Ecco cosa è successo "Cari amici e clienti, con grande dispiacere e con la tristezza nel cuore, siamo a comunicarvi che ci prendiamo una pausa." Inizia così il messaggio apparso sulla pagina Instagram del Class 125, poco prima dell'ora di cena, di lunedì 2 febbraio. Spruzzano spray urticante, evacuata la discoteca Class. Il titolare: "Sono sconcertato, denuncio" Gli aretini vendono i gioielli di famiglia: vi racconto il business dei compro oro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
