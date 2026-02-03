Venerdì 13 febbraio, a Portomaggiore, si terrà una riunione in sala consiliare organizzata da Fratelli d’Italia. Il consigliere comunale Roberto Badolato ha invitato il senatore Alberto Balboni per discutere dei problemi legati agli spazi pubblici, criticati da alcuni cittadini. La protesta nasce dal fatto che molti ritengono che il paese non abbia ambienti sufficienti per accogliere i bisogni della comunità.

"Portomaggiore non ha spazi adeguati". Venerdì 13 febbraio ci sarà l’iniziativa di Fratelli d’Italia nella sala consiliare del municipio, organizzata dal consigliere comunale Roberto Badolato, con ospite il senatore Alberto Balboni. Verranno ascoltati i cittadini sulle questioni che nell’ultimo periodo stanno riguardando Portomaggiore, in particolare quella dell’ immigrazione. La notizia dell’evento, in particolare del luogo in cui si svolgerà, sta suscitando polemiche. In molti si domandano se tutti i cittadini potranno partecipare all’iniziativa. Congetture che emergono a seguito del confronto politico avvenuto il 23 gennaio tra il sindaco Bernardi e il senatore Balboni al Teatro Smeraldo, dove diversi cittadini sono stati costretti a rimanere all’esterno per la capienza ridotta del teatro e per questioni legate alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verso il dibattito sull'immigrazione, protesta sugli spazi

