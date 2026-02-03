Verso Bologna-Milan Pagliuca | Allegri quando vuole fa risultato Pronto a colpire alla prima disattenzione
Gianluca Pagliuca si sbilancia sulla prossima sfida tra Bologna e Milan. L’ex portiere dice che Allegri sa come ottenere risultati e che il Milan può colpire subito se si presenta una disattenzione. Ora i rossoneri sono pronti a giocarsi tutto, cercando di approfittare di ogni errore avversario.
Manca sempre meno a Bologna-Milan, gara valida per il posticipo della 23ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 al Dall'Ara. Una sfida molto importante per il cammino dei rossoneri che sono chiamati a rispondere alle vittorie di Inter, Juventus e Napoli. Stuzzica anche l'opportunità di allungare sulla Roma, sconfitta per 1-0 dall'Udinese nella sfida del Bluenergy Stadium. Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna e Inter, ha parlato del match di stasera ai microfoni di 'Radio Nettuno Bologna Uno'. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di 'no'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Allegri prima di Bologna: «Pensiamo solo alla partita»
Domani sera il Milan va in campo a Bologna per la 23ª giornata di Serie A.
Allegri lo ha avuto alla Juventus sei anni fa, ora lo vuole al Milan
Allegri ha avuto il giocatore alla Juventus sei anni fa e ora sta valutando di portarlo al Milan.
