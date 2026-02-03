Verso Bologna-Milan Pagliuca | Allegri quando vuole fa risultato Pronto a colpire alla prima disattenzione

Gianluca Pagliuca si sbilancia sulla prossima sfida tra Bologna e Milan. L’ex portiere dice che Allegri sa come ottenere risultati e che il Milan può colpire subito se si presenta una disattenzione. Ora i rossoneri sono pronti a giocarsi tutto, cercando di approfittare di ogni errore avversario.

Manca sempre meno a Bologna-Milan, gara valida per il posticipo della 23ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 al Dall'Ara. Una sfida molto importante per il cammino dei rossoneri che sono chiamati a rispondere alle vittorie di Inter, Juventus e Napoli. Stuzzica anche l'opportunità di allungare sulla Roma, sconfitta per 1-0 dall'Udinese nella sfida del Bluenergy Stadium. Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna e Inter, ha parlato del match di stasera ai microfoni di 'Radio Nettuno Bologna Uno'. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di 'no'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

