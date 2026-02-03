Verona Sammarco traghettatore contro il Pisa | casting aperto per il post Zanetti Il destino della panchina resta incerto

L’Hellas Verona cerca il nuovo allenatore dopo l’esonero di Zanetti. Nei prossimi giorni, la società valuterà diversi candidati, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida contro il Pisa. La panchina resta senza padrone e l’aria in campo è pesante. I giocatori attendono notizie e sperano in una scelta rapida e concreta.

Hellas Verona, esonerato Paolo Zanetti: panchina affidata a Sammarco Questa mattina l'Hellas Verona ha annunciato l'esonero di Paolo Zanetti. Ufficiale, l'Hellas Verona esonera Zanetti: panchina affidata all'ex Milan Sammarco L'Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore. Verona, finisce l'era Zanetti: ufficiale l'esonero del tecnico gialloblù. Verona, Sammarco in panchina contro il Pisa?Il Verona ha esonerato ieri Paolo Zanetti ma prima di scegliere il nuovo tecnico, la panchina potrebbe andare all'allenatore della Primavera, Sammarco. E a lui potrebbe anche restare, se le cose doves ... Nuovo allenatore Verona, Zanetti esonerato/ Squadra affidata a Sammarco in attesa di D'AversaD'Aversa primo candidato come nuovo allenatore Verona dopo l'esonero di Zanetti ... Soluzione interna ad interim per la panchina del #Verona, che per ora punta sulla promozione dalla Primavera di Paolo #Sammarco: andrà lui in panchina contro il Pisa venerdì. Poi in base all'esito della gara si vedrà se proseguire insieme o andare su un tec #HellasVerona, calciomercato invernale chiuso. Aspettando l'ufficialità di Sammarco

