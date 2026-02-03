Verona panchina a Sammarco | incarico ad interim

L’Hellas Verona ha scelto di affidare temporaneamente la guida della prima squadra a Paolo Sammarco. La società ha deciso di affidare l’incarico ad interim, in attesa di una scelta definitiva. La decisione arriva dopo le recenti difficoltà della squadra, e Sammarco si occuperà delle prossime partite. La società non ha ancora annunciato se questa sarà una soluzione a breve o lungo termine.

L’ Hellas Verona FC ha deciso di affidare ad interim la guida tecnica della Prima squadra a Paolo Sammarco. La scelta è operativa da subito e riguarda la gestione della squadra nelle prossime gare. Mossa tampone in una fase delicata della stagione: il club punta sulla soluzione interna per garantire continuità e stabilità nell’immediato, in attesa di valutazioni più ampie sul futuro assetto tecnico. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sull’organizzazione dello staff e sulla durata dell’incarico. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Verona, panchina a Sammarco: incarico ad interim Approfondimenti su Verona Panchina Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti! Dopo l’esonero di Zanetti, il Verona ha annunciato ufficialmente che Paolo Sammarco sarà l’allenatore ad interim. Verona, panchina a Sammarco: D’Aversa in pole sullo sfondo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona Panchina Argomenti discussi: ? Verona, D’Aversa in pole per la panchina: Sammarco piano B; Panchina Verona, con il Pisa ci sarà Sammarco, poi il club valuterà; Verona, avanti con Sammarco: può andare in panchina venerdì; Panchina Hellas: squadra affidata a Sammarco. Verona, ufficiale: Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim, il comunicatoNon sarà solo per un allenamento la permanenza di Sammarco sulla panchina gialloblù. Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica. tuttomercatoweb.com UFFICIALE - Verona, panchina affidata a SammarcoIl club scaligero, infatti, ha deciso di affidare la guida della compagine gialloblu a Paolo Sammarco, ex centrocampista tra le altre di Frosinone e Chievo e attuale trainer della formazione Primavera ... fantacalcio.it Il Verona è ultimo, cambio in panchina: esonerato Bertolini La squadra scaligera saluta “Bebeto” insieme a mister Zanetti per cercare la svolta. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MorbegnoEBassaValle #Delebio #Sondrio #Newssondrio #Notizie - facebook.com facebook #Verona, contro il #Pisa tocca a #Sammarco Il futuro della panchina rimane un rebus: gli altri nomi sullo sfondo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.