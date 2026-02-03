A poche ore dalla chiusura del mercato di gennaio, le squadre italiane cercano di rinforzare il centrocampo. Tra i nomi in lista spiccano Vergara, protagonista in questa sessione di riparazione, e Miretti, che potrebbe cambiare maglia a breve. Le trattative sono in corso e le società sono al lavoro per portare a casa i rinforzi necessari prima della fine del mercato.

Dopo un gennaio ricco di trattative arriva il momento più atteso dai fantallenatori di tutta Italia: sono i giorni dell'asta di riparazione. Chi cerca qualche ritocco per dare lo slancio definitivo all'annata e chi deve di riparare gli errori estivi. Dopo aver analizzato i 5 difensori da prendere all'asta e i 5 attaccanti consigliati, ecco i 5 centrocampisti su cui puntare. Chiamato in causa da Conte per via dei diversi infortuni che hanno colpito il Napoli, Antonio Vergara sta sfruttando al meglio le chance che gli sono state concesse. Autore di una rete e di un assist nel match con la Fiorentina, il classe 2003 è stato protagonista anche in Champions League, segnando un bellissimo gol contro il Chelsea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vergara e non solo: 5 centrocampisti da prendere all'asta di riparazione

Approfondimenti su Vergara Miretti

Questa settimana le squadre di calcio sono pronte a fare acquisti nell’asta di riparazione, e i difensori sono al centro dell’attenzione.

#Consigli-asta- riparazione || L’asta di riparazione al Fantacalcio si apre in un momento chiave della stagione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vergara Miretti

Argomenti discussi: Perché Vergara ha iniziato a giocare solo adesso; La muscolatura di Vergara ci dice quanto merito c’è di Conte, della sua preparazione dura da molti messa sotto accusa Lo scrive Enrico Fedele sul Roma: Conte ha costruito in Vergara un calciatore completo. Non solo talento, ma forza. Non solo intuizione, m; Napoli, chi è Antonio Vergara: da Frattamaggiore al gol contro il Chelsea in Champions; Vergara, il bambino che si credeva troppo basso ha imparato a diventare gigante.

Vergara e non solo: 5 centrocampisti da prendere all'asta di riparazioneDalla rivelazione del Napoli a Miretti: i giocatori su cui puntare a centrocampo al termine del mercato di gennaio ... msn.com

Capasso: Vergara è nato per il calcio, oggi è solo al 50% del suo potenzialeA 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rocco Capasso, direttore generale di FC Élite Academy Lodi e primo allenatore di Antonio ... ilnapolionline.com

ANTONIO VERGARA MEJO DE’ ROCKY: DURANTE NAPOLI-FIORENTINA, IL CENTROCAMPISTA AZZURRO... x.com

#Vergara: "Due gol di fila, non me lo aspettavo. Ho preso botta in faccia, mi girava la testa" Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta 2-1 contro la Fiorentina. "Ho preso una bott - facebook.com facebook