Venti medaglie venti eroi azzurri | ecco quelli che potranno darci una medaglia

Venti atleti italiani si preparano a salire in pedana e in pista con la speranza di portare a casa una medaglia. La loro sfida è quella di bissare il successo di Lillehammer, l’edizione ormai storica di quasi trent’anni fa. L’Olimpiade torna in Italia e tutti gli occhi sono puntati su questi venti eroi, pronti a dare il massimo su ogni disciplina.

Venti medaglie italiane, come all'Olimpiade dei record di Lillehammer 1994, quando però le gare erano 61, contro le 116 di Milano Cortina. L'obiettivo dell'ItaliaTeam è ambizioso, ma alla portata di una selezione azzurra che per molti, anche tra gli addetti ai lavori, è considerata la più forte di sempre, pronta a far valere il "fattore campo" come vent'anni fa a Torino. Da Arianna Fontana a Federico Pellegrino, passando per Sofia Goggia e Michela Moioli: i nomi sono noti e pronti a scrivere nuove pagine di storia dello sport italiano. Nata a Bergamo nel 1992, è alla sua terza Olimpiade dopo l'oro conquistato a Pyeongchang 2018 in discesa libera e l'argento a Pechino 2022.

