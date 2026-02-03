Venezia in formato mattoncino per la giornata internazione dei Lego

I mattoncini colorati invadono Venezia per celebrare la Giornata Internazionale dei LEGO. Mercoledì 28 gennaio, la città si trasforma in un enorme gioco di costruzioni, attirando visitatori di tutte le età. Le piazze e i ponti si riempiono di creazioni fatte con i Lego, mentre adulti e bambini si divertono a scoprire le opere realizzate con cura e fantasia. La giornata diventa un’occasione per vedere Venezia attraverso gli occhi di chi ama costruire e immaginare.

In occasione della Giornata Internazionale dei LEGO, mercoledì 28 gennaio, Venezia diventa protagonista in formato mattoncino. Alla Miniland di Gardaland, la città lagunare prende vita attraverso una ricostruzione dettagliata dei suoi luoghi più iconici, realizzati con migliaia di mattoncini LEGO.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Venezia Lego Questo mattoncino vuole cambiare la storia di Lego, secondo qualcuno in peggio Lego ha lanciato Smart Brick, un nuovo mattoncino dotato di LED, sensori e speaker. Lego introduce un mattoncino intelligente nei suoi giochi: sarà la nostalgia o l’età, ma invoco prudenza Lego ha annunciato l’introduzione di un mattoncino intelligente nei suoi giochi, suscitando reazioni contrastanti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Venezia Lego Argomenti discussi: Venezia in formato LEGO e Gardaland: la creatività celebra la Giornata dei mattoncini; Venezia e Gardaland in formato mattoncini: il Parco celebra la Giornata dei LEGO; Le bellezze d'Italia riprodotte con i mattoncini Lego; Venezia in LEGO alla Miniland di LEGOLAND Water Park Gardaland in Veneto. Venezia, la magia delle maschere Un libro fotografico che celebra la bellezza e il mistero della maschera veneziana, in un’edizione di pregio che unisce arte, artigianato e fotografia. Caratteristiche principali: - Formato grande 330 × 440 mm - 420 pagine - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.