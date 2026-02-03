Vendeva prodotti alimentari al Palacultura multa e confisca perché privo di autorizzazione

Un venditore di prodotti alimentari è stato multato e senza autorizzazioni al Palacultura, sul viale Boccetta. La Guardia di Finanza ha sequestrato la merce, perché l’attività era abusiva. La polizia ha fermato il venditore mentre offriva i prodotti senza autorizzazione. Ora si attende una decisione sull’eventuale sanzione definitiva.

Stava vendendo prodotti alimentari al Palacultura sul viale Boccetta. Ma in violazione perché abusivo. E' stato fermato pochi giorni fa dalla polizia specialistica della municipale e multato. I beni sono stati adesso confiscati e devoluti a Istituti di beneficenza. La merce potenzialmente nociva andrà distrutta. La legge regionale 18 del 1995 punisce con la "Sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 308 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione".🔗 Leggi su Messinatoday.it

