Velletri Controlli straordinari dei Carabinieri 4 denunce a piede libero e a una segnalazione amministrativa

I Carabinieri di Velletri hanno messo in atto un controllo straordinario nel centro della città. Durante l’operazione, hanno denunciato quattro persone a piede libero e hanno segnalato un altro soggetto per un’irregolarità amministrativa. Sono state controllate numerose persone e veicoli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Cronache Cittadine VELLETRI – I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di

