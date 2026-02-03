vasco rossi si trasforma in fumetto per bonelli

Vasco Rossi si trasforma in un fumetto. Dopo aver conquistato tre generazioni con le sue canzoni, ora diventa anche un personaggio dei graphic novel. L’editore Sergio Bonelli ha deciso di dedicargli una nuova avventura, portando il Blasco nazionale nel mondo dei fumetti. La notizia ha già fatto parlare i fan, curiosi di vedere il loro idolo in versione disegnata.

Vasco Rossi diventa un fumetto. Il Blasco nazionale, quello che, partito da Zocca, ha conquistato tre generazioni cantando le gesta della sua Vita spericolata, stavolta diventa davvero un eroe grazie all'editore Sergio Bonelli, storico marchio dei graphic novel italiani che in questo inizio 2026 ha scelto di puntare proprio su Vasco Rossi. L'annuncio non è arrivato da un comunicato ma direttamente dai social del rocker che “abusivamente” con un'illustrazione ruvida, in bianco e nero, e una frase che sa di manifesto esistenziale ha anticipato l'uscita del biopic dedicato a una vita intera trasformata in racconto disegnato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Approfondimenti su Vasco Rossi

Ultime notizie su Vasco Rossi

