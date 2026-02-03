Varese è in allerta dopo la scomparsa di un bambino di 8 anni, malato di cuore. Il piccolo è sparito insieme ai genitori e manca da ormai due giorni. La famiglia aveva denunciato in passato maltrattamenti da parte del padre. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarli, preoccupate per la salute del bambino. La comunità si stringe intorno alla vicenda, sperando in un lieto fine.

Un bambino di 8 anni, che soffre di una grave patologia cardiaca, è scomparso dal 29 dicembre scorso insieme alla madre e al padre. La famiglia risiede in provincia di Varese. In precedenza il bambino aveva raccontato di aver subito dei maltrattamenti dal padre, che non lo ha mai riconosciuto giuridicamente. Il Tribunale dei Minori di Milano ha ordinato alla Procura di Busto Arsizio di avviare le ricerche della famiglia. Si ipotizza che i tre, di origine straniera, abbiano fatto ritorno in patria. Ma si teme per la salute del piccolo. “Ha necessità urgente di assumere un farmaco salvavita, così come stabilito dai medici dell’ospedale Del Ponte di Varese che lo avevano in cura. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Varese, si cerca un bambino di 8 anni malato di cuore scomparso insieme ai genitori: aveva denunciato maltrattamenti del padre

