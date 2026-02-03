Varese | segnalazioni crescono su rumori e problematiche nei comuni limitrofi secondo Esposito

Da Varese arrivano decine di segnalazioni su tombini rumorosi e altri problemi nei comuni vicini. Le chiamate sono aumentate negli ultimi tempi, ma ancora nessun intervento concreto sembra essere in vista. I residenti si lamentano, ma le risposte latitano.

Tombini rumorosi a Varese: Esposito segnala decine di segnalazioni, in attesa di un intervento che sembra impossibile. Il consigliere comunale Domenico Esposito ha rilevato un aumento delle lamentele dei cittadini, soprattutto su via Sanvito, ma il problema si estende a diverse zone della città. Le segnalazioni, che riguardano tombini che generano suoni sgraditi, continuano a fluire verso il comune. Secondo Esposito, la causa principale è l’assenza di personale nel settore della manutenzione stradale. «Ho provato a chiedere agli uffici, ma il reparto strade del Comune di Varese è ai minimi termini», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

