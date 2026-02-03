Varese | dal quartiere ipervicino alla comunità l’esperienza di una trasformazione urbana

A Varese, un quartiere chiamato “ipervicino” sta vivendo un cambiamento importante. Un movimento di vicini sta crescendo, puntando a creare un senso di comunità più forte. Le persone si incontrano di più, organizzano eventi e cercano di migliorare insieme il quartiere. È un esempio di come un quartiere possa cambiare, tornando a essere un luogo di incontro e solidarietà.

Nel quartiere di Varese, un'esperienza simile a quella di Parigi è iniziata a toccare la realtà: un movimento di vicinato che punta a costruire comunità attraverso l'aggregazione sociale. Una studentessa varesina, trasferita a Parigi per studiare giornalismo alla Sciences Po, ha osservato il modello di "République des Hyper Voisins", un'associazione di residenti che rinnova i legami tra vicini nel XIV arrondissement. Nei quartieri di Varese, un gruppo di cittadini sta cercando di replicare questa pratica, con un approccio che privilegia il rapporto quotidiano, l'interazione e la condivisione. Il problema, come evidenzia l'assessore alla Rigenerazione Urbana Andrea Civati, è l'assenza di strutture collettive che favoriscano l'aggregazione.

