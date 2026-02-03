Varese | dal quartiere ipervicino alla comunità l’esperienza di una trasformazione urbana

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Varese, un quartiere chiamato “ipervicino” sta vivendo un cambiamento importante. Un movimento di vicini sta crescendo, puntando a creare un senso di comunità più forte. Le persone si incontrano di più, organizzano eventi e cercano di migliorare insieme il quartiere. È un esempio di come un quartiere possa cambiare, tornando a essere un luogo di incontro e solidarietà.

Nel quartiere di Varese, un’esperienza simile a quella di Parigi è iniziata a toccare la realtà: un movimento di vicinato che punta a costruire comunità attraverso l’aggregazione sociale. Una studentessa varesina, trasferita a Parigi per studiare giornalismo alla Sciences Po, ha osservato il modello di “République des Hyper Voisins”, un’associazione di residenti che rinnova i legami tra vicini nel XIV arrondissement. Nei quartieri di Varese, un gruppo di cittadini sta cercando di replicare questa pratica, con un approccio che privilegia il rapporto quotidiano, l’interazione e la condivisione. Il problema, come evidenzia l’assessore alla Rigenerazione Urbana Andrea Civati, è l’assenza di strutture collettive che favoriscano l’aggregazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

varese dal quartiere ipervicino alla comunit224 l8217esperienza di una trasformazione urbana

© Ameve.eu - Varese: dal quartiere “ipervicino” alla comunità, l’esperienza di una trasformazione urbana.

Approfondimenti su Varese Quartiere

Arte come rigenerazione urbana. L’Accademia guarda alla comunità

Elia Del Grande rintracciato vicino Varese: era fuggito da una comunità

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Varese Quartiere

Dalla Parigi degli iper vicini a Varese: quando il quartiere diventa comunitàDalla Repubblica degli Iper Vicini di Parigi ai quartieri varesini: l'indagine di una studentessa di Varese che oggi studia giornalismo alla Sciences Po ... varesenews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.