Varese | Cgil condannata per scritte omofobe e naziste nella scuola di Gallarate

La Cgil di Varese è finita sotto accusa dopo che sono state trovate scritte omofobe e naziste nei bagni di una scuola superiore di Gallarate. La scoperta ha scosso la comunità, che ora chiede chiarimenti e interventi concreti per contrastare questi atti. La scuola, l’Istituto “Falcone”, è stata immediatamente coinvolta, e le autorità stanno verificando chi possa aver lasciato quei messaggi.

Nella scuola secondaria di Gallarate, nel comune di Varese, è stata rinvenuta una serie di scritte omofobe e naziste nei bagni dell'Istituto Superiore "Falcone". La scoperta è emersa dopo una denuncia da parte di un docente e ha provocato forti reazioni da parte di diversi gruppi, tra cui la Cgil, che ha espresso la propria condanna ferma e senza esitazioni. La Flc Cgil Varese, in particolare, ha sottolineato il ruolo della scuola come "luogo di crescita individuale e collettiva", criticando l'assenza di un approccio educativo e sociale responsabile. Il sindacato, insieme ad altri movimenti, ha chiesto l'intervento immediato delle istituzioni per fronteggiare l'odio e la violenza di tipo sessistico, omofobo e razzista.

