Vap Under 16 si classifica ottava al Campesan, un torneo importante di pallavolo giovanile. La squadra si è fatta valere contro altri giovani talenti, arrivando tra i primi otto. La partecipazione al torneo ha dato loro l’opportunità di confrontarsi con i migliori e migliorare le proprie capacità.

Il Campesan, prestigioso evento di pallavolo giovanile, ha visto l’Under 16 Vap ottenere l’ottavo posto nella classifica finale. La gara, disputata a Abano e Montegrotto Terme, ha riunito le migliori squadre della categoria, con un’esperienza di alto livello che ha permesso alle ragazze di Vap di misurarsi con i migliori. Il torneo, tenuto in considerazione la presenza di squadre come Volleyrò – già detentrice dello Scudetto U16 –, ha offerto un’opportunità per valutare il livello raggiunto e per confrontarsi con forze forti della pallavolo italiana. La Vap, dopo aver ottenuto l’accesso ai playoff grazie a una gara con Savino del Bene Scandicci, ha affrontato con successo il primo incontro in classifica, e successivamente ha chiuso con risultati significativi, pur non essendo in grado di salire al podio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vap Under 16 conquista l’ottavo posto al Campesan, in gara con i ragazzi del Cuneo.

Approfondimenti su Campesan Pallavolo

Lo scorso sabato ad Ancona si è disputata la fase nazionale del Campionato D’Insieme Gold di ginnastica ritmica, un evento promosso dalla Federazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Campesan Pallavolo

Al Campesan l’Under 16 Vap conquista l’ottavo postoSi chiude con l’ottavo posto in classifica l’avventura della under 16 Globo VAP al prestigioso Memorial Gianni e Doriana Campesan di Abano e Montegrotto ... piacenzasera.it

Regional Day Emilia Romagna: convocate quattro atlete VAPNuova tornata di convocazioni per la Volley Academy Piacenza che soltanto domenica scorsa a Forlì ha visto quattro giocatrici - tre under 16 e una under ... piacenzasera.it

Under 13 BAR DA LUCA U12 VAP – EMILBANCA PONTE 3-0 (25-7 25-7 25-9) Dekavelli Rebeka, Dibra Reina, Cozzolino Giulia, Girola Francesca, Longinotti Melissa, Agnelli Gaia, Mereghetti Emma, Ambrosi Viola. 1° All. Tondini Matteo, Dir. Ambrosi Denis. - facebook.com facebook