Vannacci pronto a lasciare la Lega l’annuncio atteso oggi

Oggi Roberto Vannacci potrebbe lasciare ufficialmente la Lega. Il vicesegretario si appresta a comunicare la sua decisione, probabilmente durante il consiglio federale convocato nel pomeriggio. La scelta arriva in un momento di tensione tra il politico e il partito, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci è pronto a lasciare il partito. La decisione verrà formalizzata in giornata, forse durante il consiglio federale del Carroccio di questo pomeriggio, convocato a Milano per discutere di pacchetto sicurezza e della manifestazione dei Patrioti il 18 aprile a Milano. Lunedì sera ci sarebbe stato l’atteso colloquio tra il generale e il segretario della Lega Matteo Salvini. Un colloquio “franco” che non è servito però a sciogliere i nodi. Di qui, salvo ricuciture dell’ultimo minuto, la decisione del generale, che nei giorni scorsi ha depositato il simbolo “Futuro nazionale” di uscire dalla Lega. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

#VANNACCI NON SI PRESENTA AL CONSIGLIO FEDERALE DELLA #LEGA #news #news

Roberto #Vannacci: "Mancano solo Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Sumahoro. Dopo Renzi, ora anche il M5s! Di questo passo i giornali di Angelucci ci diranno che, nel mio tutto ipotetico nuovo partito, sono pronto a prendere come portavoce Luxuria, come resp x.com

INGOLD PRONTO A CANDIDARSI A TRECATE CON LA BENEDIZIONE DEL GEN. VANNACCI - facebook.com facebook