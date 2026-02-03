Vannacci lascia la Lega Salvini posta un vecchio video del generale sui social

Roberto Vannacci lascia la Lega, e Matteo Salvini risponde pubblicamente sui social. Il leader del partito ha pubblicato un messaggio in cui spiega le sue ragioni e ribadisce i principi su cui si basa la Lega. Salvini ha anche condiviso un vecchio video del generale, cercando di fare chiarezza sulla rottura. La decisione di Vannacci di uscire dal partito ha generato molte reazioni e ora si aspetta una risposta ufficiale.

(LaPresse) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto con un lungo messaggio pubblico dopo l'addio di Roberto Vannacci al partito, chiarendo le ragioni della rottura e rivendicando i valori fondanti della comunità leghista. Il vicepremier ha spiegato che l'obiettivo iniziale era quello di costruire un percorso condiviso, fatto di battaglie comuni e impegno reciproco, sottolineando come da parte sua e di molti altri non sia mai mancata la disponibilità. Tuttavia, ha precisato che far parte di un partito non significa solo ricevere visibilità, incarichi o candidature, ma comporta soprattutto lavoro, sacrificio, spirito di costruzione e lealtà.

