Vannacci lascia la Lega | la decisione formalizzata a breve

Roberto Vannacci sta per lasciare ufficialmente la Lega. La decisione sarà presa a breve, forse già nel corso del prossimo Consiglio federale del partito. La notizia circola da alcuni giorni e ora sembra quasi certa che l’ex ufficiale dell’esercito abbia deciso di uscire dal gruppo.

Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. A quanto apprende AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega. La notizia ha trovato varie conferme, sia in ambito parlamentare, che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l'esito di.

LA LEGA VS VANNACCI: NON STA PAGANDO LA CONTRIBUZIONE AL PARTITO DI QUASI 3 MILA EURO AL MESE

