Vannacci l’addio alla Lega lo fa sprofondare nelle preferenze della Rete

Roberto Vannacci lascia la Lega e ora corre da solo. Ha deciso di creare un proprio simbolo e un partito, puntando alle prossime elezioni del 2027. La mossa sembra avergli fatto perdere consensi nel web, dove ora è meno seguito rispetto a prima.

Roberto Vannacci ha abbandonato la Lega per andare avanti in politica con un proprio simbolo e partito, probabilmente con orizzonte del 2027, quando l'Italia tornerà al voto per rinnovare il parlamento. Una prima rilevazione di Youtrend per Sky TG24 rileva che la lista di Vannacci "Futuro Nazionale" si collocherebbe poco al di sopra della soglia di sbarramento del 3% se si votasse adesso, quindi riuscirebbe ad avere i propri seggi. Il timore dell'elettorato di centrodestra è che la mossa di Vannacci possa indebolire la coalizione ma l'instant sentiment rilevato da Domenico Giordano di Arcadia tratteggia uno scenario ben più fosco per il generale, soprattutto se si guarda alla reazione attuale di chi dovrebbe votarlo tra un anno e mezzo.

