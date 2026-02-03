Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. Dopo mesi di tensioni con Matteo Salvini, il generale ha deciso di andarsene, stanco di non trovare più spazio nel partito. La decisione arriva dopo un periodo di disaccordi crescenti e di divergenze con il leader del partito, che lo aveva accolto principalmente per attirare il consenso di una parte dell’elettorato di destra più radicale. Ora Vannacci punta a un nuovo percorso, lontano da quello che per lui è stato un rapporto complicato con la Lega.

Dopo mesi di disaccordi con il leader Matteo Salvini, che l'aveva accolto nel partito per sfruttare la sua popolarità presso l'elettorato di destra più radicale Lunedì sera, al termine di un incontro con Matteo Salvini a Roma, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci ha deciso di lasciare il suo partito. Vannacci, candidato dalla Lega come indipendente alle europee del 2024, era poi stato nominato vicesegretario della Lega un anno fa, ma nei mesi successivi aveva mostrato più volte dissenso verso le scelte del leader Matteo Salvini. Peraltro in queste settimane si era saputo che Vannacci stava lavorando un progetto politico suo, a destra della Lega e ispirato all’ideologia di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

