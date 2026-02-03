Vannacci esce dalla Lega l’annuncio ufficiale Salvini | Da un generale ti aspetti lealtà elettori traditi

Dopo settimane di tensioni, Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega. L’annuncio è arrivato sui social, dove il generale ed eurodeputato ha scritto di voler stare lontano da “impicci, compromessi di convenienza e inciuci”. Salvini non ha nascosto il suo disappunto, commentando che da un generale ci si aspetta lealtà, e che gli elettori sono stati traditi. La rottura tra i due sembra definitiva, e ora si apre un nuovo capitolo per Vannacci.

Alla fine la rottura tra Roberto Vannacci e la Lega è arrivata. Dopo le anticipazioni, il generale ed eurodeputato l'ha annunciato con un post sui social: "Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, da oggi Futuro Nazionale è una realtà".

