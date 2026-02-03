Vannacci e l’addio alla Lega dal boom dei 500mila voti allo scontro con i governatori

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega di Matteo Salvini. Dopo aver raggiunto circa 500mila voti, il generale in pensione ha deciso di uscire dal partito, segnando una svolta importante per la sua carriera politica. La sua rottura con il Carroccio arriva in un momento di tensioni interne e scontri con alcuni governatori. Ora, Vannacci si prepara a percorrere una strada diversa, lontano dai colori e dalle battaglie della Lega.

(Adnkronos) – Arriva al capolinea la parabola di Roberto Vannacci all'interno della Lega di Matteo Salvini, uno dei passaggi più divisivi e discussi della storia del Carroccio. Da generale 'scomodo' a vicesegretario federale, la sua traiettoria – poco più di due anni e mezzo di 'convivenza' – ha trasformato equilibri interni e aperto un dibattito.

