Vannacci dice addio alla Lega | Proseguo da solo

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di voler continuare da solo. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio, ma la decisione sembrava già evidente dalla mattina, quando si era diffusa la notizia che la sua storia con il partito fosse ormai ai titoli di coda.

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio, ma che la storia tra Roberto Vannacci e la Lega fosse ormai ai titoli di coda era praticamente certo già dalla mattina. Nel pomeriggio da Vannacci è arrivata l’ufficializzazione di quanto era ormai nell’area attraverso un post su Instagram: “ Proseguo la mia strada da solo e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

