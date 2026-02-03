Vanessa Incontrada in lacrime sul palco | l’abbraccio con Claudio Bisio e tutti in piedi commossi VIDEO

Vanessa Incontrada si è sciolta in lacrime sul palco di Zelig 30, sotto gli occhi di tutti. Durante la serata conclusiva dell’edizione speciale, l’attrice ha ricevuto un caloroso abbraccio da Claudio Bisio, mentre il pubblico è rimasto in piedi, visibilmente commosso. La puntata di lunedì sera su Canale 5 ha chiuso con un’atmosfera carica di emozioni, celebrando trent’anni di uno degli show più amati della tv italiana.

Lunedì 2 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la quarta e ultima serata di Zelig 30, puntata conclusiva dell’edizione celebrativa dedicata ai trent’anni dello storico show comico. La chiusura ha ripercorso alcune tappe principali del programma e si è conclusa con un saluto finale particolarmente emotivo dei conduttori. L’edizione ha registrato un riscontro positivo sul fronte degli ascolti, confermando l’interesse del pubblico per il format e per lo speciale anniversario di Zelig. Leggi anche: “Aveva un dolore lì”: Maria Rita Parsi, la rivelazione di Luxuria a La volta buona Finale di Zelig 30 su Canale 5: comici e ospiti dell’ultima serata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Vanessa Incontrada si è commossa durante l’ultima puntata di Zelig 30, lunedì sera su Canale 5.

#Claudio-Bisio_Vanessa-Incontrada || I due attori hanno lasciato il palco di Zelig tra le lacrime, al termine della quarta puntata speciale per i 30 anni dello show.

