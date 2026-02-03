Vanessa Incontrada in lacrime a Zelig | l’abbraccio con Claudio Bisio e tutti in piedi commossi

Vanessa Incontrada si è commossa durante l’ultima puntata di Zelig 30, lunedì sera su Canale 5. La showgirl è scoppiata in lacrime e ha trovato conforto nell’abbraccio di Claudio Bisio. La sala si è alzata in piedi, tutti visibilmente toccati dall’emozione. È stata una serata piena di sentimento, che ha chiuso un capitolo importante della televisione italiana.

Lunedì 2 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5, si è chiuso un capitolo importante della televisione italiana con l’ultima puntata di Zelig 30. La quarta e conclusiva serata evento ha celebrato i trent’anni di uno degli show comici più longevi e amati, trasformando il finale in un viaggio emotivo tra risate, ricordi e quella sensazione sospesa che accompagna solo gli addii che non si vorrebbero mai pronunciare fino in fondo. La risposta del pubblico è stata immediata e significativa. Gli ascolti hanno premiato l’edizione celebrativa, confermando il legame profondo che negli anni si è costruito tra Zelig e i telespettatori, cresciuti insieme ai suoi personaggi e ai tormentoni entrati nell’immaginario collettivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Vanessa Incontrada

#Claudio-Bisio_Vanessa-Incontrada || I due attori hanno lasciato il palco di Zelig tra le lacrime, al termine della quarta puntata speciale per i 30 anni dello show.

Ecco le anticipazioni della puntata di Zelig del 19 gennaio, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il comico preferito di Vanessa Incontrada non poteva che essere lui, Claudio Bisio

Ultime notizie su Vanessa Incontrada

Argomenti discussi: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in lacrime salutano Zelig: Potrebbe essere la fine di tutto; Zelig 30, le pagelle della terza puntata: Katia e Valeria eterne Miss (10 e lode), Teresa Mannino super (9), Bisio commosso (10); Ascolti tv del 27 gennaio, solo lacrime. Gerry Scotti e De Martino testa a testa; Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in lacrime salutano Zelig | Potrebbe essere la fine di tutto.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in lacrime salutano Zelig: Potrebbe essere la fine di tuttoClaudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno salutato il pubblico di Zelig ieri sera, al termine della quarta puntata evento dedicata ai 30 anni dello show ... fanpage.it

Zelig chiude con le lacrime di Vanessa Incontrada e Claudio BisioOspiti della serata finale anche Antonio Albanese, Cochi Ponzoni e La Paolo Jannacci Band, che hanno contribuito a rendere l’ultimo appuntamento un vero omaggio alla storia di Zelig e al suo ruolo di ... ultimenotizieflash.com

Vanessa Incontrada Eleganza naturale, empatia sincera, presenza che unisce palco e pubblico. Nel finale della trentesima edizione di Zelig, il suo modo di esserci dà il senso di un percorso condiviso. - facebook.com facebook