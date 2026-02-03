Van der Poel sì Sinner e Alcaraz no | perché il ciclismo non vieta il bracciale intelligente

Mathieu Van der Poel sfila con il braccialetto “intelligente” al polso, anche durante le sue vittorie nel ciclocross. Il dispositivo, il cui uso è stato recentemente vietato a tennisti come Sinner e Alcaraz, non desta preoccupazioni nel mondo del ciclismo. Gli organizzatori non hanno imposto restrizioni, e il campione olandese continua a usarlo senza problemi. La differenza tra i due sport sembra essere ancora tutta da chiarire.

Le immagini delle vittorie di Mathieu Van der Poel, divenuto il corridore più vincente nella storia del ciclocross, hanno fatto il giro del mondo e un particolare non è passato inosservato: al polso del fuoriclasse olandese è sempre presente il braccialetto Whoop recentemente vietati a Sinner e ad altri tennisti. Scatenando curiosità e sospetti: ma non c'è alcun vantaggio nascosto.

La rivalità tra Mathieu Van der Poel e alcuni tifosi si è ancora una volta manifestata attraverso comportamenti antisportivi.

Nel ciclocross, Mathieu van der Poel conferma il suo eccellente stato di forma, conquistando anche lo Zilvermeercross.

