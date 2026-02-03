Vallecrosia partecipa alla Giornata nazionale per le vittime civili nei conflitti mondiali

Vallecrosia si è unita oggi alla commemorazione nazionale dedicata alle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. La città ha ricordato le persone che hanno perso la vita in questi eventi, con una cerimonia semplice e rispettosa. Nessuna grande manifestazione, solo il segno di una comunità che non dimentica.

Vallecrosia ha partecipato alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, celebrata il 1º febbraio. L'adesione al progetto, promosso dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto delle guerre e dei conflitti sulle popolazioni civili. A seguito dell'intensificarsi delle violenze in diversi paesi, con trentadue guerre in atto e ventitré situazioni di crisi in corso — il numero più elevato dal termine della Seconda guerra mondiale — il comune di Vallecrosia si è unito a istituzioni centrali, regioni e centinaia di comuni italiani.

