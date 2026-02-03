Valencia-Athletic Bilbao mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Pipistrelli sognano il colpaccio

Questa sera il Valencia affronta l’Athletic Bilbao nel match di ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey. La partita si gioca in un Mestalla caldo e pieno di tifosi, che aspettano di vedere se i padroni di casa riusciranno a superare gli avversari e passare il turno. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il pronostico è aperto, con i Pipistrelli che sognano il colpaccio e una semifinale storica.

Valencia e Athletic Bilbao si contenderanno mercoledì un posto nelle prestigiose semifinali di Copa del Rey: si gioca in gara secca nella splendida e infuocata cornice di Mestalla. I Pipistrelli sono impegnati nella lotta per non retrocedere: al momento sarebbero salvi, anche se domenica si sono arresi a La Cartjua, contro il Betis. I baschi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Mercoledì sera al Mestalla si gioca una partita decisiva.

Questa sera a Mestalla si sfidano Valencia e Athletic Bilbao per un posto in semifinale di Copa del Rey.

