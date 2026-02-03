Utilizzo della tassa di soggiorno interrogazione parlamentare di Controcorrente

Nei giorni scorsi, Controcorrente Agrigento ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sull’uso dei soldi raccolti con la tassa di soggiorno. La questione riguarda come il Comune di Agrigento gestisce e investe questa entrata, che ha generato molte domande tra cittadini e operatori turistici. L’iniziativa mira a fare luce su eventuali spese e progetti finanziati con quei fondi.

Controcorrente Agrigento ha reso noto che è stata presentata un'interrogazione parlamentare urgente sull'utilizzo del gettito derivante dalla tassa di soggiorno applicata dal Comune di Agrigento. L'iniziativa, firmata dal deputato regionale Ismaele La Vardera, è indirizzata al presidente della.

