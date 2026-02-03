Ustioni gravi | dal danno locale al rischio sistemico e complicanze multiple

Le ustioni gravi non sono più solo danni alla pelle. Ora si sa che possono coinvolgere tutto il corpo, portando a complicanze serie e rischi per la vita, anche se le ferite esterne sembrano minime. La loro portata va ben oltre il danno locale, e i medici devono affrontare sfide complesse per salvare i pazienti.

Le ustioni gravi non sono più considerate un danno limitato alla pelle: si trasformano in una malattia sistemica con implicazioni che coinvolgono l'intero organismo, mettendo a rischio la vita del paziente anche in assenza di lesioni esterne evidenti. Secondo le ultime ricerche cliniche e le linee guida emesse dagli esperti in medicina d'urgenza e terapia intensiva, il trauma da ustione di terzo grado, specialmente quando coinvolge più del 20% della superficie corporea, attiva una risposta infiammatoria massiva che altera il funzionamento di organi vitali come cuore, polmoni, fegato e reni. Il corpo reagisce con un'ipermetabolizzazione che porta a una perdita accelerata di massa muscolare, a un'immunosoppressione diffusa e a un aumento del rischio di infezioni sistemiche, tra cui sepsi e insufficienza multiorgano.

