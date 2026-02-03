Usa Trump | Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem a me va bene

Donald Trump ha commentato l’annuncio di Kristi Noem, che ha deciso di equipaggiare tutti gli agenti federali a Minneapolis con le bodycam. Il presidente ha detto chiaramente di non aver preso lui la decisione e di lasciare che sia la governatrice a decidere. La notizia ha fatto discutere, ma Trump ha aggiunto di essere d’accordo con la scelta di Noem.

“Non è stata una mia decisione. Lascio decidere a lei”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l’annuncio dato dalla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, secondo cui tutti gli agenti federali del Dhs presenti a Minneapolis saranno dotati di bodycam. “In genere sono utili per le forze dell’ordine, perché impediscono alle persone di mentire su ciò che sta accadendo”, ha spiegato Trump. “Ma se lei vuole farlo, per me va bene”, ha aggiunto. Poi sulla sicurezza: “Sono stato eletto con un confine disastroso e ora non entra più nessuno attraverso” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: "Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem, a me va bene" Approfondimenti su Minneapolis Bodycam Donna uccisa a Minneapolis, Noem (Segr. Sicurezza Usa): Agente Ice ha agito per difendersi – Il video Una donna è stata uccisa a Minneapolis, secondo quanto dichiarato dal Segretario alla Sicurezza degli Stati Uniti, Noem. Usa, gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis. Trump: «Legittima difesa, voleva investirli». L’ira dei Democratici – Il video Agenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. DHS officers in Minneapolis issued body cameras, Noem says Ultime notizie su Minneapolis Bodycam Argomenti discussi: Usa, Trump: Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem, a me va bene; Usa, il governo Trump: Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis; L'amministrazione Trump: bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis; Liam e suo padre liberati e tornati a Minneapolis, Noem: Bodycam per tutti gli agenti - Noem: Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis. Usa, Trump: Bodycam su agenti a Minneapolis? Decisione di Noem, a me va bene(LaPresse) - Non è stata una mia decisione. Lascio decidere a lei. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l'annuncio ... stream24.ilsole24ore.com Usa, il governo Trump: Bodycam su tutti gli agenti a MinneapolisAd annunciare la nuova misura con effetto immediato è stata la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem, sostenuta anche dal presidente Usa. Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a ... tg24.sky.it Trump ha sensibilizzato con una richiesta bi-partizan i rappresentati parlamentari Usa a risolvere col voto del bilancio la paralisi parziale dell'amministrazione governativa. L'opposizione democratica chiede al presidente di sospendere le azioni degli agenti Ic - facebook.com facebook #TG2000 - #Iran, vertice con gli #USA. Cresce speranza per accordo #2febbraio #Trump #Teheran #MedioOriente #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.