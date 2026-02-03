Usa repubblicani a caccia di voti alla Camera per fermare lo shutdown

Questa mattina i leader repubblicani alla Camera lavorano sodo per trovare i voti necessari a bloccare lo shutdown. La decisione arriva dopo che il nuovo blocco parziale delle attività governative è entrato in vigore sabato scorso. Oggi, martedì 3 febbraio, si cerca di approvare una misura che possa mettere fine a questa situazione, annunciata dallo Speaker Mike Johnson.

(Adnkronos) – I leader repubblicani della Camera sono alla ricerca dei voti per fare approvare oggi, martedì 3 febbraio, come annunciato dallo Speaker Mike Johnson la misura per fermare il nuovo shutdown parziale scattato sabato scorso. Ma la cosa non si prospetta facile: molti deputati democratici sono contrari all'accordo raggiunto dai colleghi al Senato che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un sondaggio analizza le rezioni emotive degli statunitensi verso il presidente Usa. Il quadro mostra una polarizzazione ormai stabile: i sentimenti negativi restano maggioritari nel complesso dell’elettorato, democratici e repubblicani esprimono reazioni oppo - facebook.com facebook

