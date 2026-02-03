Usa | nei cieli dell’Area 51 è riapparso il misterioso velivolo triangolare

Nei cieli del Nevada il velivolo triangolare è stato avvistato di nuovo. Da settimane, gli appassionati di UFO e gli esperti seguono con attenzione ogni segnale in quella zona, nota per i suoi segreti militari. Questa volta, un testimone ha scattato delle foto che mostrano chiaramente la sagoma di un velivolo dal forma triangolare, simile a quelli già visti in passato. L’oggetto si muove silenzioso sopra le basi militari, suscitando nuovamente curiosità e domande su cosa stia davvero succedendo in quella zona di alto livello di

Nei cieli del Nevada, uno degli spazi aerei più sorvegliati e allo stesso tempo “osservati” del pianeta, qualcosa di insolito è tornato a farsi vedere. Attirando la curiosità degli amanti di fenomeni inspiegabili ma, specialmente, quella degli appassionati di aviazione che oramai sanno come distinguere un potenziale UFO da un velivolo di nuova generazione, magari a pilotaggio remoto, dunque privo di un equipaggio umano. È proprio il caso del velivolo dalla forma nettamente triangolare che è stato immortalato in un’immagine termica notturna nei pressi di Groom Lake, dove sorge la famosa Area 51, e secondo gli analisti, è frutto di un programma avanzato che ormai non deve più badare agli stretti vincoli di segretezza del passato. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa: nei cieli dell’Area 51 è riapparso il “misterioso” velivolo triangolare Approfondimenti su Area 51 Mistero nei cieli sopra l'Area 51: avvistato uno strano velivolo triangolare Recenti riprese hanno catturato un velivolo triangolare sorvolare l’Area 51, alimentando il dibattito sulla presenza di oggetti non identificati nella zona. Area 51, un video riaccende il mistero degli Ufo: “C’è un velivolo triangolare che sfreccia in cielo” Un video recente riaccende il mistero sugli UFO. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Perché ci nascondono l’AREA 51 #fisica #astronomia #shorts #scienza #alieni #ufo #divulgazione Ultime notizie su Area 51 Argomenti discussi: Gli Usa portano la guerra elettronica nei cieli del Medio Oriente: ecco a cosa serve il Compass Call; Trump ancora indeciso sull'Iran, mentre la portaerei d'attacco Usa raggiunge la regione; New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Bring them home! Costruiamo la solidarietà. Contro la nuova dottrina Monroe. Gli USA portano la guerra elettronica nei cieli del Medio Oriente: ecco a cosa serve il Compass CallUn aereo per la guerra elettronica Ea-37B Compass Call è in rotta verso il Medio Oriente, Washington rafforza le proprie capacità di offensive mentre cresce la pressione militare e politica sull’Iran ... msn.com Shutdown Usa, ancora caos nei cieli americani: nel weekend oltre 2500 voli cancellati. Tagli in aumento del 10% entro venerdìLe compagnie aeree americane hanno cancellato oltre 2.500 voli nel fine settimana a causa della chiusura delle attività governative e dell'ordine della Federal Aviation Administration (Faa) di ridurre ... affaritaliani.it Visit USA Parks. . Prendi la strada più lunga attraverso l'Oklahoma. Cieli immensi, piccole città e storie che ancora contano. - facebook.com facebook Sotto i freddi cieli invernali di 82 anni fa, le forze alleate sbarcarono ad Anzio e Nettuno in una coraggiosa battaglia per la libertà. La Vice Capo Missione Marta Costanzo Youth ha partecipato insieme al ministro @AntonioTajani, alle autorità locali, ai mi x.com

