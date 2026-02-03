Donald Trump ha fatto causa all’Università di Harvard, chiedendo un risarcimento di un miliardo di dollari. L’ex presidente accusa l’ateneo di aver tollerato atteggiamenti antisemiti, favorendo manifestazioni contro la guerra di Israele a Gaza. Trump ha anche criticato Harvard per aver rifiutato di rispondere alle richieste della Casa Bianca, tra cui una verifica delle opinioni di studenti e docenti. La vicenda rischia di aprire un nuovo capitolo nelle tensioni tra l’ex presidente e le istituzioni accademiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un risarcimento da 1 miliardo di dollari all’Università di Harvard, accusata di aver permesso il proliferare di forme di “antisemitismo” consentendo le manifestazioni contro la guerra di Israele a Gaza e rifiutatosi di ottemperare a una serie di richieste della Casa bianca, tra cui una “verifica” sulle opinioni degli studenti e dei docenti. “Stiamo chiedendo un miliardo di dollari di danni e non vogliamo più avere niente a che fare, in futuro, con l’Università di Harvard”, ha scritto ieri sera Trump sul suo social Truth, smentendo le indiscrezioni pubblicate dal New York Times secondo cui l’amministrazione Usa non avrebbe più chiesto alcun versamento da parte dell’ateneo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Usa: il presidente Donald Trump chiede un risarcimento da un miliardo di dollari all’università di Harvard

Donald Trump ha chiesto all'Università di Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari.

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto un risarcimento di un miliardo di dollari all'Università di Harvard.

